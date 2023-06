Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: vers un nouveau laboratoire à Lyon information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Solvay annonce son intention d'investir dans la construction d'un laboratoire de microbiologie polyvalent de classe mondiale sur son site de Lyon, en France, laboratoire devant être opérationnel fin 2024.



Ce laboratoire permettra au chimiste belge de 'mieux répondre aux besoins des clients en améliorant l'efficacité des tests, en renforçant l'expertise et en accélérant les efforts pour développer des produits plus respectueux de l'environnement et plus sûrs'.



Lorsqu'il sera opérationnel, Solvay s'attend à une augmentation significative du nombre d'échantillons qu'il sera en mesure d'évaluer chaque année, avec pour conséquence une réduction considérable du délai de mise sur le marché des produits.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +0.28% SOLVAY Euronext Bruxelles -0.14%