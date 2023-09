Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: un don pour le Maroc information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 10:25









(CercleFinance.com) - Solvay annonce l'activation de son fonds de solidarité pour contribuer à hauteur de 300.000 euros à deux associations de confiance, venant en aide aux populations impactées par le séisme qui a frappé le Maroc en fin de semaine dernière.



Le groupe de chimie belge fera directement un don de 150.000 euros pour soutenir le fonds spécial mis en place au sein de la Banque centrale marocaine à la demande du roi Mohammed VI afin d'apporter une aide efficace là où elle est nécessaire.



Le Croissant marocain recevra également 150.000 euros pour l'aide d'urgence aux communautés touchées, la fourniture de services de premiers secours, le soutien psychosocial et l'aide au transport des blessés vers les hôpitaux.





