Solvay : teste une grosse résistance oblique vers 28,2E
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 16:45

Solvay teste une grosse résistance oblique vers 28,2E (issue du zénith des 36E) et tente d'en terminer au-delà de la MM100 qui gravite vers 27,9E.
En cas de succès, Solvay devrait viser les 30E, zone de résistance testée de la mi-juin au 25 juillet (et la MM200 gravite vers 29,6E, soit l'ex 'pic' très éphémère du 14 octobre.

Valeurs associées

SOLVAY
27,9800 EUR Euronext Bruxelles +4,01%
