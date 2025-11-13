 Aller au contenu principal
Solvay surperforme avec des accords d'approvisionnement sur les terres rares et un avis positif
information fournie par AOF 13/11/2025 à 16:23

(AOF) - Solvay (+3,72%, à 27,90 euros) signe la plus forte hausse de l’indice BEL 20 en Belgique, après la conclusion d’accords d’approvisionnement pour des matériaux de terres rares. Solvay va fournir à Noveon Magnetics des oxydes de terres rares (Néodyme-Praséodyme, Dysprosium et Terbium) à partir de 2026, issus de matériaux en fin de vie, contribuant ainsi à la production par Noveon d’aimants en terres rares finis pour ses clients clés. Cet accord stratégique intervient dans un contexte de demande croissante pour des aimants en terres rares produits localement.

La combinaison de l'expertise de Solvay avec les capacités de fabrication de Noveon va permettre à ce partenariat d'offrir une capacité de production opérationnelle à court-terme, à un moment où les nouvelles capacités domestiques nécessitent de longs délais de mise en service et où les risques sur l'approvisionnement mondial persistent.

En parallèle, le chimiste belge a signé des accords avec l'Américain Permag et le Britannique Less Common Metals (LCM) afin de sécuriser un approvisionnement fiable en matériaux de terres rares. Grâce à ce partenariat, Permag, un leader mondial des solutions magnétiques haute performance, peut compter sur un approvisionnement stable et prévisible en samarium, un élément essentiel pour les aimants et assemblages magnétiques haute performance.

Sur son site de La Rochelle, en France, Solvay met à disposition ses concentrés mixtes de terres rares ainsi que ses technologies de séparation pour produire des oxydes de samarium purs, tandis que LCM apporte son expertise de pointe dans les procédés de métallisation, créant ainsi une base solide pour répondre à la demande des trois à cinq prochaines années.

Pour An Nuyttens, présidente de Solvay Special Chem : " en nous associant à Permag et LCM, nous prenons des mesures proactives pour sécuriser des matériaux critiques de terres rares dans différentes régions du monde, renforçant ainsi notre volonté de fournir des ressources essentielles pour des applications haute performance ".

Les analystes de KBC Securities ont qualifié ces annonces de " quelques petits accords d'approvisionnement ". Ils rappellent que Solvay souhaite obtenir des engagements clients à long terme avant de s'engager plus sur le marché des aimants permanents. KBC Securities estime que ces annonces ne constituent pas encore un feu vert pour un investissement de plus grande ampleur, même si elles montrent que l'intérêt pour ce segment est en train de s'intensifier.

Les analystes ont confirmé leur recommandation à Accumuler sur le titre Solvay avec un objectif de cours de 36 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 33,83% au cours de clôture de mercredi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe chimique créé en 1863, leader mondial dans plusieurs de ses spécialités polymères, matériaux composites... ;

Chiffre d'affaires de 4,7Mds€ réparti entre chimie de base pour 61 % et matériaux de performance pour 39 %

- Ventes réalisées à 33 % en Europe, 19 % en Amérique du nord, 22 % en Amérique latine et 26 % en Asie ;

- Portefeuille de clientèle équilibré : 24 % vers la chimie et les applications industrielles, 19 % vers l’automobile, 17 % vers les biens de consommation, 15 % vers l’alimentation, 12 % vers les ressources et l’énergie, 9 % vers le bâtiment & la construction et 4 % vers l’électronique ;

- Modèle d’affaires de consolidation des positions sur les marchés, via les innovations de procédés, la position de référence en matière de coûts, procédés & transition énergétique et la discipline dans l’utilisation du capital ;

- Capital contrôlé à 30,81 % des droits de vote par la holding familiale Solvac, Pierre Gurdjian présidant le conseil de 10 administrateurs et Philippe Kehren le comité exécutif.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- réorganisation opérationnelle dirigée par une gouvernance centrale forte,

- rationalisation des opérations via le programme STAF factory avec objectif de réduction des coûts de 300 M€ d’ici 2028 (137 M€ depuis début 2024),

- création de valeur par positionnement sur la transition énergétique : lancement de la 1 ère plateforme européenne de terres rares pour aimants permanents à l’usine de la Rochelle (investissement de 100 M€), usine de péroxyde d’hydrogène à Taïwan…

- innovation fondée sur 6 centres de R&D intégrant les impacts environnementaux dans son approche et améliorant les procédés, et multiplication des partenariats, tels les liens stratégiques de recherche avec les industriels chinois,

- Stratégie environnementale « For generations » visant la neutralité carbone en 2050 :

- point d’étape 2030 : réduction de 30 % des émissions internes de CO2 et de 20 % pour toute la chaîne de valeur, sortie totale du charbon,

- nouvelles solutions : projet de la 1 ère usine de carbonate de soude neutre en carbone en Arabie séoudite, silice biocirculaire… ;

- réduction du risque énergétique -32 des 45 sites européens recourant au gaz naturel ;

- Bilan maîtrisé avec une dette de 1,7 Md€ à fin mars donnant un levier de 1,7.

Défis

- Face à un environnement économique incertain, recul des prix de vente et des investissements industriels, ramenés à 300 M€ en 2025 ;

- Lancement, sur le site de La Rochelle, d’une unité de production d’oxydes de terres rares séparés pour aimants permanents, pour un investissement de 100 M€, destinée à satisfaire 30 % des besoins européens en 2030 ;

- Objectifs 2025 révisés en baisse :

- 1 er semestre : stabilité des ventes et repli du bénéfice d’exploitation,

- pour l’exercice, bénéfice opérationnel annuel légèrement supérieur à 1 Md€ et autofinancement libre autour de 300 M€ ;

- Dividende 2024 stable à 2,43 €, versé avec acompte.

Valeurs associées

SOLVAY
27,9800 EUR Euronext Bruxelles +4,01%
