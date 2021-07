Inscrivez-vous ici au webcast prévu à 13h00 CEST - Lien vers le Rapport Financier

29 juillet 2021 à 7h00 CEST

Résultats du premier semestre 2021

Solvay relève ses prévisions pour l'année après une croissance à deux chiffres

du chiffre d'affaires et de l'EBITDA au deuxième trimestre

Faits marquants

Le Chiffre d'affaires du deuxième trimestre progresse de +20% organiquement sur un an. Il atteint son niveau de 2019 dans la plupart des marchés, avec une demande particulièrement forte dans l'automobile, l'électronique et le bâtiment. Hors Composites et le pétrole et le gaz, il progresse de +22% sur un an et de +6% par rapport au T2 2019.

du deuxième trimestre progresse de +20% organiquement sur un an. Il atteint son niveau de 2019 dans la plupart des marchés, avec une demande particulièrement forte dans l'automobile, l'électronique et le bâtiment. Hors Composites et le pétrole et le gaz, il progresse de +22% sur un an et de +6% par rapport au T2 2019. Des économies de coûts structurelles de €51 millions ont été réalisées au cours du trimestre, atteignant un total de €131 millions au premier semestre, en bonne voie pour atteindre l'objectif d'économies annuel de €200 millions.

de €51 millions ont été réalisées au cours du trimestre, atteignant un total de €131 millions au premier semestre, en bonne voie pour atteindre l'objectif d'économies annuel de €200 millions. L'EBITDA sous-jacent du deuxième trimestre ressort à de €602 millions, soit une hausse de +47% sur un an à périmètre et change constants, grâce à une demande soutenue et à la poursuite des réductions de coûts. L'EBITDA du premier semestre 2021 dépasse de 5% son niveau de 2019.

du deuxième trimestre ressort à de €602 millions, soit une hausse de +47% sur un an à périmètre et change constants, grâce à une demande soutenue et à la poursuite des réductions de coûts. L'EBITDA du premier semestre 2021 dépasse de 5% son niveau de 2019. Marge d'EBITDA de 24,5 %, soit 4,3 points de plus sur un an, soutenue par la hausse des volumes et les réductions structurelles des coûts. La hausse du coût des matières premières, de l'énergie et du transport a impacté le deuxième trimestre pour environ €50 millions.

de 24,5 %, soit 4,3 points de plus sur un an, soutenue par la hausse des volumes et les réductions structurelles des coûts. La hausse du coût des matières premières, de l'énergie et du transport a impacté le deuxième trimestre pour environ €50 millions. Le bénéfice net sous-jacent ressort à €276 millions au T2 2021, soit plus du double du T2 2020.

ressort à €276 millions au T2 2021, soit plus du double du T2 2020. Le Free cash flow s'élève à €135 millions au deuxième trimestre, traditionnellement plus faible suite au paiement des primes aux salariés et aux charges financières plus élevées. Hors effets de périmètre et éléments ponctuels en 2020, le Free cash flow du premier semestre ressort à €417 millions, dépassant d'environ 25% son niveau d'il y a un an.

s'élève à €135 millions au deuxième trimestre, traditionnellement plus faible suite au paiement des primes aux salariés et aux charges financières plus élevées. Hors effets de périmètre et éléments ponctuels en 2020, le Free cash flow du premier semestre ressort à €417 millions, dépassant d'environ 25% son niveau d'il y a un an. Poursuite de la simplification du portefeuille , avec la cession de six activités et la réalisation d'une acquisition "bolt-on" dans l'agrochimie.

, avec la cession de six activités et la réalisation d'une acquisition "bolt-on" dans l'agrochimie. Solvay ONE Planet renforce le pilier "Qualité de vie" avec le lancement de Solvay ONE Dignity qui définit neuf objectifs pour accélérer la diversité, l'équité et l'inclusion d'ici 2025.

Second trimestre Premier semestre Sous-jacent, en millions d'€ 2021 2020 2019 % org 21/20 % org

21/19 2021 2020 2019 % org

21/20 % org

21/19 Chiffre d'affaires 2 456 2 175 2 654 +20,4% -1,4% 4 829 4 649 5 225 +10,5% -2,3% EBITDA 602 439 624 +47,4% +3,3% 1 185 1 008 1 195 +26,5% +5,0% Marge d'EBITDA 24,5% 20,2% 23,5% - - 24,5% 21,7% 22,9% - - FCF 135 233 123 - - 417 435 33 - - FCF ratio de conversion (12 derniers mois) 46,1% 49,0% 28,2% - - 46,1% 49,0% 28,2% - -

Commentaires de la CEO

"Je suis fière de la détermination de nos équipes à tirer pleinement parti de la forte reprise de la demande comme en témoignent la forte croissance du chiffre d'affaires et les volumes du mois de juin qui d'ores et déjà dépassent leur niveau de 2019. Nos marges demeurent robustes, bénéficiant de nos actions en matière de réduction structurelle des coûts et des prix de vente soutenus. Par ailleurs, notre gestion disciplinée du cash continue à contribuer au désendettement du Groupe. Nos efforts continus visent à limiter l'impact des pressions inflationnistes, d'une part, et à la reprise des investissements dans nos activités de croissance comme les batteries et l'électronique, d'autre part, ce qui contribuera à une croissance supérieure à moyen terme."

Perspectives 20211

Notre estimation de l'EBITDA sous-jacent pour l'année est portée dans une fourchette comprise entre €2,2 et €2,3 milliards (contre €2,0 à €2,2 milliards précédemment), et le Free Cash flow est porté à environ €750 millions (contre €650 millions précédemment).







1 Sauf nouvelle détérioration liée à une quatrième vague de Covid-19 au second semestre.

Pièces jointes