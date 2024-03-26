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Solvay réalise le placement d'une transaction obligataire
information fournie par Reuters26/03/2024 à 19:17

Solvac SA SOAC.BR :

* RÉALISE AVEC SUCCÈS LE PLACEMENT DE SA TRANSACTION OBLIGATAIRE INAUGURALE

* OBLIGATION DE EUR 750 MILLIONS À 4 ANS, ARRIVANT À ÉCHÉANCE LE 3 AVRIL 2028

* OBLIGATION DE EUR 750 MILLIONS À 7,5 ANS, ARRIVANT À ÉCHÉANCE LE 3 OCTOBRE 2031

* OBLIGATIONS DE 4 ANS ET DE 7,5 ANS AURONT DES COUPONS DE 3,875% ET 4,250% RESPECTIVEMENT

* PLACEMENT CONFORME À SA POLITIQUE FINANCIÈRE PRUDENTE, LE PRODUIT NET DES OBLIGATIONS SERA UTILISÉ À DES FINS GÉNÉRALES D'ENTREPRISE

* REFINANCEMENT DU CRÉDIT-RELAIS DE EUR 1,5 MILLIARD MIS EN PLACE À LA FIN DE L'ANNÉE 2023 DANS LE CADRE DE LA SCISSION PARTIELLE

Texte original sur WorkSpace Pour plus de détails, cliquez sur SOAC.BR

(Rédaction de Gdansk)

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