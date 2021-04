Solvay publie son Rapport Intégré et son Rapport Annuel

En 2020, Solvay a surmonté les difficultés et réalisé une solide performance financière ainsi que des progrès significatifs sur ses objectifs de durabilité.

Bruxelles, 2 avril 2021, 8h30 CEST - Solvay publie aujourd'hui son Rapport Intégré et son Rapport Annuel .

Le Rapport Intégré , entièrement numérique, offre une vision complète et intégrée des performances économiques, environnementales et sociales de Solvay pour l'année 2020. Le Rapport Annuel offre une vue détaillée des pratiques de gouvernance de Solvay, de la gestion des risques, de la revue des activités, des performances économiques, environnementales, sociales et financières pour 2020.

Bien que l'année 2020 ait été marquée par des défis importants, chacun d'entre eux a mis en valeur l'étendue et la richesse des atouts de Solvay. En tant que leader fournissant des solutions à certains des besoins les plus pressants au monde, nous avons pu fournir de nombreux produits en 2020 pour aider à la gestion de la pandémie. Nous avons également été en mesure de continuer à répondre aux besoins croissants de:

conservation des ressources rares;

accélération de l'hyper-connectivité;

la mobilité durable;

sources d'énergie propres;

solutions de santé et d'hygiène plus accessibles;

fabrication de produits plus efficaces et plus propres; et

augmentation des rendements agricoles.

Solvay a accompli tout cela tout en s'orientant vers une économie mondiale à faible émission de carbone et plus inclusive.

Le développement durable est intégré dans toutes nos décisions stratégiques clés, y compris la recherche et l'innovation, les dépenses d'investissement, les activités de fusion et d'acquisition et les décisions d'investissement. Le Rapport Annuel 2020 documente largement cette convergence, et nous vous invitons à le lire en complément du Rapport Intégré 2020.

En voici quelques extraits:

Renforcement de notre durabilité financière

Conscients que la durabilité financière est le fondement de la durabilité, nous avons pris de nombreuses mesures pour améliorer notre solidité financière et notre performance, notamment en:

réalisant sept trimestres consécutifs de génération solide de free cash flow;

réalisant des économies de coûts de 332 millions d'euros;

réduisant la dette nette de 1,2 milliard d'euros;

versant des montants considérables à notre plan de retraite pour nous permettre de réduire les charges de retraite de 100 millions d'euros par an;

améliorant structurellement le fonds de roulement, notamment via la réduction des niveaux d'arriérés de créances, à un montant record "low single-digit".

Renforcement de nos positions de leader dans des domaines à forte croissance

En 2020, nous avons pris de nombreuses mesures importantes pour aligner nos principaux produits, services et compétences sur les marchés, les exigences réglementaires, politiques et scientifiques les plus dynamiques, notamment:

Lancer notre plateforme d'hydrogène vert;

Développer deux innovations en matière de lutte contre les virus, qui ont contribué à prévenir la propagation du COVID-19;

Lancer un Programme Grands Comptes qui génère de nouvelles opportunités auprès de nos principaux clients, tout en renouvelant nos principaux contrats dans le secteur de l'aérospatiale;

Fournir des matériaux avancés pour répondre à la demande croissante en matière d'hyper-connectivité;

Fournir des produits et matériaux clés pour le secteur des semi-conducteurs;

Fournir des polymères pour les écrans OLED et flexibles de nouvelle génération;

Fournir des matériaux clés pour le secteur de l'impression 3D et s'associer à des éditeurs de logiciels pour fournir des solutions d'impression 3D complètes;

Fournir des produits innovants pour répondre aux nouvelles normes mondiales de propreté.

Positionnement pour une attraction croissante de capitaux

Nous avons pris de nombreuses mesures pour renforcer nos capacités d'attraction de capitaux, notamment:

Lancement de Solvay ONE Planet aligné sur notre stratégie G.R.O.W.;

Diminution structurelle des émissions de gaz à effet de serre de 8% depuis 2018, soit plus du double de la moyenne annuelle requise par l'Accord de Paris;

Engagement dans le cadre de l'initiative Science Based Targets;

Abandon progressif du charbon et déploiement d'un programme de transition énergétique;

Création de produits innovants dans le domaine de la santé, dont deux produits antiviraux clés et un grand nombre d'articles d'équipement de protection individuelle;

Fourniture d'ingrédients bio sourcés aux marchés des produits de consommation biologiques et naturels;

Partenariat avec Mitsubishi pour recycler davantage les matériaux avancés;

Mise sur pied d'un partenariat de recyclage de batteries avec Veolia et Renault ainsi que l'accélération de nos programmes d'extraction et de purification des éléments clés de la batterie.

Donner la priorité à nos employés

Nous avons pris de nombreuses mesures pour recruter, fidéliser, protéger, écouter, valoriser et soutenir nos employés. En 2020, nous avons:

Créé le Fonds de Solidarité Solvay pour aider les employés touchés par la pandémie;

Généralisé le travail à distance à l'échelle mondiale du Groupe;

Lancé des enquêtes "Pulse" toutes les six semaines auprès de nos employés;

Renforcé la réserve de talents avec des programmes encourageant les carrières liées aux STEM et des sessions de formation;

Défini l'objectif de parité hommes-femmes parmi nos cadres moyens et supérieurs d'ici 2035.

"Je suis très fière de ce que nos équipes ont accompli en 2020: nous avons dégagé un free cash flow record, réalisé d'importantes économies de coûts et bien avancé sur nos engagements Solvay One Planet", a déclaré Ilham Kadri, CEO de Solvay. "2020 a été l'année où nous avons donné vie à notre Raison d'être - unir les personnes, les idées et les éléments pour réinventer le progrès. Nous avons démontré que nous étions essentiels au monde et nous avons réellement tiré parti de la crise, en accélérant les réformes pour libérer tout le potentiel de notre entreprise. Aujourd'hui, je peux affirmer avec fierté que nous en sommes sortis plus forts."

Le Rapport Intégré illustre avec cette vidéo comment Solvay a progressé par rapport à ses engagements en matière de durabilité. Voir Bonding for a better planet: our sustainability performance in 2020



Le rapport intégré de Solvay est aligné sur les principes directeurs et les éléments de contenu du reporting intégré, tels que définis par l'International Integrated Reporting Council (IIRC). En novembre 2020, la CEO de Solvay a signé un engagement avec le World Economic Forum International Business Council (IBC) visant à piloter une nouvelle manière de mesurer les performances du capitalisme participatif, en ligne avec le Manifeste publié à Davos en 2020.

Solvay publie également aujourd'hui son rapport 2020 sur les paiements aux gouvernements. Ce document est disponible dans la section Financial filings du site de Solvay.

