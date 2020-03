Solvay publie son rapport annuel intégré et rapport des paiements aux gouvernements pour 2019

Bruxelles, le 31 mars 2020 - Solvay publie aujourd'hui son quatrième rapport annuel intégré. Ce rapport reflète les progrès en matière de reporting intégré réalisés depuis 2012. Il couvre l'activité de l'année 2019, fournit des éléments et des principes de reporting recommandés par le Conseil international du reporting intégré (IIRC) et est élaboré selon les directives du World Business Council For Sustainable Development (WBCSD).

Le rapport contient :

Une version résumée de la section "Comprendre Solvay" qui présente la nouvelle raison d'être du Groupe, la stratégie G.R.O.W., son modèle d'entreprise simplifié ainsi qu'une mise à jour de son schéma de création de valeur durable. La version complète de "Comprendre Solvay" sera disponible de façon numérique.

Le rapport de gestion contient le rapport de gouvernance, le rapport de gestion des risques, la revue des activités intégrant les mesures alternatives de performance (APM), les états extra-financiers, les états financiers, ainsi que les rapports des auditeurs.

Veuillez noter que la version numérique du rapport annuel intégré avec la section complète "Comprendre Solvay" et l'index complet de la Global Reporting Initiative (GRI) sera disponible le 7 avril 2020.

Solvay publie également son rapport 2019 sur les paiements aux gouvernements. Ce document est disponible dans la section "Financial Filings" du site web de Solvay.

Pièces jointes