En 2021, Solvay a surmonté les difficultés pour réaliser des résultats financiers exceptionnels et des progrès significatifs en matière de développement durable, tout en soutenant les employés et les communautés dans le besoin .

Bruxelles , 4 avril 2022

Solvay publie son rapport annuel intégré et le rapport du fonds de solidarité Solvay. Le rapport annuel intégré reflète les progrès du Groupe en matière de gestion intégrée et offre une vision complète des performances économiques, environnementales et sociales de Solvay pour l’année 2021. Il détaille également ses pratiques de gouvernance et de gestion des risques.

Solvay a surpassé ses engagements et ce, dans un environnement difficile marqué par l’inflation, les contraintes logistiques et l'urgence de lutter contre le changement climatique.

Le Groupe a amélioré sa croissance organique et continué à délivrer de solides performances financières avec :

une forte croissance des volumes et des prix tout en continuant de gérer les coûts avec rigueur

un EBITDA record de 2,4 milliards d’euros et des marges d’EBITDA inégalées de 23.3%

un bénéfice net record de 1 milliard d’euros et des rendements records à 11,4%

des investissements de 736 millions d’euros pour financer la croissance future, dans le respect d’une stricte discipline budgétaire et en cohérence avec ses objectifs stratégiques

une génération solide et continue de liquidités et cela, pour le 11ème trimestre consécutif

l’amélioration de sa solvabilité, en réduisant la dette et les obligations en matière de pensions à hauteur de 884 millions d’euros

la simplification du portefeuille.





Guidés par la stratégie G.R.O.W. et les objectifs de durabilité Solvay One Planet, Solvay a déplo yé un ensemble de mesures fortes en 2021 pour renforcer ses positions de leader en réallouant les ressources aux activités durables et en croissance. Le Groupe a :

accéléré le développement de solutions innovantes, en continuant à investir dans ses plateformes de croissance, dédiées aux matériaux pour les batteries, aux composites thermoplastiques et à l’hydrogène vert.

développé ses capacités, notamment en créant une nouvelle usine de fabrication de composites thermoplastiques aux États-Unis et en annonçant un investissement pour augmenter sa production de PVDF en Europe

renforcé son portefeuille de produits bio-sourcés pour les semences via une acquisition et développé de nouvelles solutions bio-sourcées utilisées pour les soins de la personne et l’entretien de la maison,

créé une coentreprise en Asie du Sud-Est pour répondre à la forte demande de semi-conducteurs

Solvay a élevé ses ambitions en matière de développement durable , et mis en œuvre u ne série d’ actions pour diminuer ses émissions de CO 2 et devenir une entreprise plus inclusive. Le Groupe a:

créé un comité environnemental, social et de gouvernance (ESG) au sein du Conseil d’administration de Solvay, afin d’aider à la définition de ses priorités stratégiques et veiller au respect de ses engagements

annoncé son ambition d’atteindre la neutralité carbone avant 2050, soutenu par un programme d’investissements créateurs de valeur d’environ 2 milliards d’euros

accéléré la transition énergétique de ses usines, avec 36 projets en cours dans le monde

développé un programme d’engagement avec ses fournisseurs, 400 d’entre eux étant appelés à signer l’initiative SBT, pour contribuer à réduire les émissions tout au long de la chaîne de valeur

lancé un partenariat avec des clients et des acteurs clés pour créer des activités circulaires, notamment en développant une technologie pour des pneus plus durables avec Bridgestone et Arlanxeo et en travaillant sur des solutions de recyclage des matériaux avancés avec Mitsubishi

développé de nouvelles technologies sans tensioactifs fluorés, ce qui a permis de développer des innovations technologiques et de faire progresser ses ambitions en matière de développement durable tout en répondant aux exigences de ses clients

lancé Solvay One Dignity, avec un engagement à atteindre neuf objectifs et à mettre en œuvre des plans d’action pour favoriser la diversité, l’équité et l’inclusion au sein de Solvay

annoncé un plan d’achat d’actions pour les salariés de Solvay, une première dans l’histoire du Groupe.

Par ailleurs, en 2021, le Fonds de solidarité Solvay a continué à soutenir les employés et les communautés durement touchés par la pandémie et les catastrophes naturelles. À ce jour, 2,4 millions d'euros ont été alloués à des soutiens individuels et 4 millions d'euros à des soutiens aux collectivités. Plus de 850 demandes individuelles ont été traitées depuis son lancement, et le Fonds a aidé les communautés locales à travers 30 projets distincts, notamment des initiatives en matière de soins de santé, de santé mentale des aidants et d'aide aux écoles touchées par les inondations. Début 2022, il a fait don d'un million d'euros pour les opérations de secours en Ukraine, et Solvay s'est également engagé à doubler les dons futurs des employés. Un aperçu des dons du Fonds est détaillé dans le rapport d'avancement de l'impact du Fonds de solidarité en 2021.

“Au cours des trois dernières années, nous avons accéléré notre dynamique de transformation et simplifié Solvay. Nous avons affirmé notre culture, à travers notre Raison d’être et en développant une culture de la performance dans l’ensemble du Groupe. Nous avons fixé des objectifs de durabilité ambitieux à travers notre programme Solvay One Planet, en plaçant chaque année la barre plus haut pour répondre aux besoins de nos clients et contribuer à la construction d’un monde meilleur. Nous avons adapté notre organisation, renforcé notre efficacité et mis en œuvre notre stratégie G.R.O.W.,” a commenté Ilham Kadri, CEO de Solvay. “Associée à la robustesse et à l’amélioration du profil de notre portefeuille, cette stratégie a délivré de solides performances et une forte génération de trésorerie, ce qui nous permet de réduire notre endettement et d’investir pour la croissance future. Nous sommes prêts aujourd’hui à changer la donne, en créant deux nouvelles entreprises fabuleuses 1 , qui s'appuient sur ce que Solvay a toujours été à travers l'histoire : Essentiel ET Spécial."

Le rapport 2021 est disponible sur Solvay.com où une version téléchargeable au format ESEF tel que spécifié par la Commission européenne dans la norme technique réglementaire sur l'ESEF (règlement (UE) 2019/815) est également disponible. Solvay publie également aujourd'hui le rapport 2021 lié aux paiements aux gouvernements. Ce document est disponible dans la section Financial s .

1 Dans le cadre de ses efforts pour libérer tout son potentiel, le groupe a annoncé début 2022 une nouvelle étape audacieuse de son parcours : l'exploration d'un projet de séparation en deux sociétés indépendantes cotées en bourse .

