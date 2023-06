Solvay: partenariat stratégique dans les matériaux innovants information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 10:05

(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie belge Solvay a annoncé jeudi qu'il allait faire équipe avec le français Ascendance Flight Technologies et le néerlandais Airborne en vue de concevoir des matériaux innovants pour l'aviation durable.



Ce partenariat stratégique doit notamment porter sur le développement de matériaux composites avancés, d'adhésifs structurels et de polymères visant à améliorer les performances, le poids et la durabilité des futurs avions.



L'accord prévoit aussi l'intégration des produits de Solvay dans les plateformes d'Ascendance Flight Technologies afin de minimiser leur empreinte carbone et leur impact sur l'environnement.



Ascendance Flight Technologies, une start-up toulousaine créée en 2018, est à l'origine d'un projet d'avion à décollage et atterrissage vertical(VTOL) à propulsion hybride-électrique censé offrir une alternative bas-carbone et silencieuse à l'hélicoptère.



L'entreprise planche aussi sur un moteur hybride-électrique qui mélange une source électrique et un carburant afin de diminuer drastiquement les émissions carbones des nouvelles générations d'avions régionaux.