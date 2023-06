Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Solvay: partenaire stratégique de l'AIC de Spirit information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 09:34

(CercleFinance.com) - Solvay et Spirit annoncent renforcer leur collaboration pour 'accélérer l'adoption des composites sur les avions de demain', en faisant du chimiste belge un partenaire stratégique du centre d'innovation aérospatiale (AIC) de Spirit à Prestwick, en Écosse.



'L'AIC facilite la recherche collaborative sur les technologies et processus aéronautiques durables avec les partenaires industriels, universitaires et de la chaîne d'approvisionnement de Spirit', précisent-ils.



Les deux sociétés visent à développer des concepts de fabrication avancés et à assurer un changement radical dans les technologies de fabrication, d'automatisation et d'assemblage des composites afin de réduire les risques et de raccourcir le cycle de développement.