Solvay: objectifs fixés à horizon 2028

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Solvay dévoile sa nouvelle stratégie et ses objectifs financiers à horizon 2028 pour la société centrée sur la chimie essentielle, qui sera issue de sa scission prévue en décembre prochain.



Elle vise ainsi une croissance organique annuelle moyenne de l'EBITDA sous-jacent à un pourcentage dans le milieu de la plage à un chiffre et une augmentation de la marge de l'EBITDA sous-jacent dans une fourchette comprise entre 25 et 30%.



Solvay prévoit aussi des économies brutes de 300 millions d'euros en rythme annuel, un ratio de conversion du cash-flow libre dépassant le milieu de la trentaine de pourcents et un ROCE en augmentation pour atteindre le bas de la vingtaine de pourcents.





