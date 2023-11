Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: objectifs à moyen terme fixés pour Syensqo information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Syensqo, la société de chimie de spécialité devant naître de la scission de Solvay en décembre, dévoile sa stratégie de croissance pour les cinq prochaines années 'visant à créer une valeur significative', ainsi que ses objectifs financiers à moyen terme.



Sur une base organique, elle vise une croissance du chiffre d'affaires net entre 5 et 7% sur la période 2024-28, ainsi que, en pourcentages et d'ici 2028, une marge d'EBITDA sous-jacent vers le milieu de la vingtaine et un ROCE vers le milieu de la dizaine.



La réalisation de ces objectifs devrait lui permettre de dégager plus de sept milliards d'euros de cash entre 2024 et 2028. Syensqo souhaite accorder la priorité à la croissance 'tout en conservant une notation financière 'investment grade' solide'.





