Solvay: nouvel investissement stratégique au Chili

(CercleFinance.com) - Peróxidos do Brasil, une joint-venture entre Solvay et Produtos Químicos Makay (PQM), annonce un nouvel investissement stratégique dans son unité de production au Chili.



Située dans le parc industriel de Coronel, dans la région de BioBío, l'usine de Peróxidos au Chili est la seule unité industrielle de production de peroxyde d'hydrogène sur la côte Pacifique.



12 millions de dollars seront investis dans l'installation d'un tronçon qui permettra d'accroître la compétitivité grâce à l'élargissement du portefeuille de produits fabriqués dans cette unité.



Une fois les permis entièrement terminés et approuvés, la construction commencera au second semestre de cette année et devrait être finalisée en 2026.



' Cet investissement dans l'usine de Coronel reflète l'engagement continu et à long terme de Peróxidos à apporter des solutions plus innovantes, durables et compétitives sur le marché sud-américain et notre mission de rester le partenaire privilégié de nos clients ', a déclaré Guilherme Silva, PDG de Peróxidos do Brasil.





