Solvay nouveau four électrique pour le site de Collonges

(CercleFinance.com) - Solvay annonce qu'il prévoit de construire un nouveau four électrique sur son site de production de silice à Collonges, en France, avec une mise en service prévue pour 2025. Ce qui permettra une réduction de 20% des émissions de CO2 de ce site.



Cette initiative marque la première étape dans la feuille de route de l'usine visant à se détourner des combustibles fossiles au profit de sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement et économiquement compétitives.



Le groupe de chimie belge rappelle que cette installation, située près de Lyon, produit de la silice pour des applications telles que les pneus verts, les séparateurs de batteries, les produits d'hygiène buccale et l'alimentation animale.





