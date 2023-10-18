Solvay-Le vote sur la scission partielle prévu le 8 décembre 2023

Solvac SA SOAC.BR :
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SOLVAY PRÉVOIT LE VOTE SUR LA SÉPARATION DE SOLVAY EN DEUX SOCIÉTÉS INDÉPENDANTES COTÉES LE 8 DÉCEMBRE 2023
* LE PROJET DE SCISSION PARTIELLE ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION SERA DÉPOSÉ DANS LES PROCHAINS JOURS AU GREFFE DU TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE DE BRUXELLES
* SOLVAY A ÉGALEMENT ANNONCÉ AVOIR REÇU DES DÉCISIONS DES AUTORITÉS FISCALES EN BELGIQUE ET AUX ÉTATS-UNIS CONFIRMANT QUE, SOUS RÉSERVE DE CERTAINES CONDITIONS, L'OPÉRATION BÉNÉFICIERA D'UN TRAITEMENT FISCAL FAVORABLE POUR SOLVAY ET SES ACTIONNAIRES BELGES ET AMÉRICAINS
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(Rédaction de Gdansk)
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