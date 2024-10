Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: inaugure un nouveau procédé dans le Wyoming information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Solvay annonce l'inauguration officielle de son procédé d'oxydation thermique régénérative (RTO) à l'usine de Green River, Wyoming, marquant une étape clé dans ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).



Cette technologie innovante, première dans l'industrie minière du trona, réduira les émissions de GES de l'usine jusqu'à 20 % par an, contribuant à un objectif global de réduction de 4 % des émissions du groupe d'ici 2025.



Philippe Kehren, p.-d.g. de Solvay, a déclaré : ' Ce système renforce la position de Green River comme référence américaine en production durable de carbonate de soude. '



L'usine prévoit également d'augmenter sa capacité de production de 600 kilotonnes d'ici 2025.





