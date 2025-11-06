Solvay est ouvert à la construction d'une usine de terres rares aux États-Unis, où le soutien est plus fort

Le groupe chimique Solvay

SOLB.BR serait intéressé par la construction d'une usine de traitement des terres rares aux Etats-Unis, où le soutien financier est plus important qu'en Europe, a déclaré son directeur général jeudi.

Solvay, l'une des rares entreprises en dehors de la Chine capable de procéder à la séparation complexe des terres rares, a lancé en avril un traitement modeste des minéraux nécessaires à la fabrication d'aimants permanents dans son usine française, mais a déclaré que la production commerciale dépendrait du soutien des clients et des gouvernements.

Les États-Unis, l'Europe et leurs alliés se sont empressés de créer des industries nationales pour fabriquer des aimants superpuissants à base de terres rares, essentiels pour la défense, les véhicules électriques, l'électronique et les turbines éoliennes, et pour réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine.

Solvay n'a pas encore donné son feu vert à un investissement de 50 à 100 millions d'euros pour agrandir son usine française, car il poursuit ses discussions avec les clients et les gouvernements, a déclaré Philippe Kehren, directeur général, lors d'une conférence sur les résultats .

"Nous avons le sentiment d'un soutien encore limité aujourd'hui en Europe, c'est pourquoi nous continuons à travailler avec les décideurs politiques européens afin de voir comment créer ces conditions. Pour être tout à fait clair, nous voyons davantage de soutien en Amérique du Nord", a-t-il déclaré.

MP Materials MP.N , qui possède la seule mine américaine de terres rares, a conclu un accord de plusieurs milliards de dollars avec le gouvernement américain en juillet afin de pouvoir augmenter le traitement et produire des aimants.

Lorsqu'on lui a demandé si Solvay serait intéressé par la construction d'une usine de séparation aux États-Unis s'il recevait un soutien gouvernemental similaire à celui de MP Materials, Philippe Kehren a répondu: « La réponse est oui. »

"Nous sommes une entreprise mondiale et nous disposons d'un savoir-faire unique. Nous pouvons prendre n'importe quelle source de matériaux à base de terres rares, les séparer, les purifier et les fournir à n'importe quel type de client", a-t-il déclaré.

"MP Materials est un exploitant minier, qui a donc également besoin de ce savoir-faire pour séparer et purifier ses matériaux."

Lorsqu'on lui a demandé si Solvay avait eu des discussions avec le gouvernement américain, un porte-parole a fait remarquer que Philippe Kehren avait déclaré que Solvay était une entreprise mondiale et qu'elle était "en pourparlers avec toutes les parties prenantes".

Il y a quarante ans, l'usine de Solvay à La Rochelle, sur la côte atlantique française, était l'une des plus grandes au monde, mais la production s'est effondrée au fil des ans, à mesure que la Chine augmentait sa production à moindre coût, pour représenter aujourd'hui environ 90 % des terres rares traitées dans le monde.

Jusqu'à présent, l'entreprise, vieille de 161 ans, produit quelques centaines de tonnes par an de terres rares magnétiques (néodyme et praséodyme) et prévoit d'ajouter des éléments lourds (dysprosium et terbium) l'année prochaine, a déclaré Philippe Kehren.