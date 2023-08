Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: contrat pluriannuel avec l'autrichien Agru information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé jeudi la signature d'un accord de plusieurs millions d'euros avec Agru, un spécialiste autrichien des polymères pour la livraison de polyfluorure de vinylidène (PVDF) à hautes performances.



Avec ce contrat pluriannuel, l'entreprise familiale autrichienne va sécuriser son approvisionnement en PVDF pour la production de matériaux de gainage destinés à l'industrie des semi-conducteurs, indique le groupe de chimie belge.



Dans son communiqué, Solvay rappelle qu'Agru est un partenaire de longue date, avec lequel il collabore depuis 40 ans.





