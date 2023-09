Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: BlackRock franchit en hausse le seuil de 5% information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 09:40









(CercleFinance.com) - BlackRock, numéro un mondial de la gestion d'actifs, a franchi en hausse le seuil de 5% des droits de vote de Solvay, annonce mercredi le groupe de chimie belge.



Dans un avis financier, Solvay précise que ce franchissement, réalisé le 14 septembre, résulte d'une acquisition de titres sur le marché.



D'après le document, BlackRock détient désormais 4,12% des droits de vote ainsi que des instruments financiers représentant 1,07%, soit un total de 5,19%.



Selon le dernier rapport annuel, le gestionnaire de fonds new-yorkais était, en date du 31 décembre 2022, le deuxième actionnaire de Solvay avec environ 3% du capital, derrière la holding des familles fondatrices de Solvay, Solvac, qui détient 30,8% du capital.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -0.41% SOLVAY Euronext Bruxelles +0.88%