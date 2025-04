Solvay: associé à Cavalinho pour réduire ses émissions CO2 information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Solvay annonce un partenariat avec Cavalinho, principal fournisseur de transport routier au Brésil, afin de réduire l'empreinte carbone de ses opérations à Paulínia, le plus grand complexe chimique du pays.



Ce partenariat marque l'adoption de camions alimentés au biocarburant, réduisant les émissions de CO₂ jusqu'à 90 % et soutenant l'objectif de réduire les émissions de scope 3 de 20 % d'ici 2030. Le projet, lancé le 1er avril 2025, débutera en 2026 avec une flotte initiale de 20 camions.



Ce projet fait partie de l'initiative plus large de durabilité de Paulínia, qui inclut un remplacement de deux tiers de la vapeur produite par des chaudières biomasse. Depuis 2005, le site a réduit ses émissions de CO₂ de 95 %, et devrait atteindre 97 % d'ici 2027.



Daniela Manique, Présidente de Solvay Coatis, a souligné que cette transition vers le biocarburant est un pas important pour réduire l'empreinte carbone tout au long de la chaîne de valeur.





