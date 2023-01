Solvay annonce un rachat d'actions limité dans le cadre de son plan d'actionnariat salarié





Bruxelles - 25 janvier 2023 - 8.30 CET

Conformément à l'article 8:4 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, Solvay SA/NV ("Solvay" ou la "Société") (Euronext Bruxelles : SOLB) déclare par la présente que la Société a acquis aujourd'hui 1 900 actions de la Société sur Euronext Bruxelles, dans le but de répondre à toute obligation de livraison potentielle d’actions Solvay selon les termes et conditions de son plan d'achat d'actions pour les employés.





Date d’achat Nombre de titres Prix par titre Montant total 23 janvier 2023 1 900 €102,6712 €195 231