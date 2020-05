Solvay accélère ses plans d'efficacité

au sein de Composite Materials

Suite à l'affaiblissement de la demande lié à la crise du COVID-19, l'activité Composite Materials accélère ses plans d'efficacité en restructurant sa base industrielle, ce qui se traduira par la fermeture de deux sites et une réduction de 20% des effectifs.

Brussels, le 15 mai 2020 - Aujourd'hui, Solvay annonce que le Groupe approfondira et accélèrera l'exécution de ses plans d'efficacité au sein de l'activité Composite Materials afin de réduire les coûts, d'améliorer la productivité, et ce, afin de mieux servir ses clients dans un contexte de baisse de l'activité due à la crise du COVID-19.

En plus des mesures déjà en place depuis le début de l'année, Composite Materials a l'intention de cesser son activité industrielle dans ses usines de Manchester (Royaume-Uni), et de Tulsa (Oklahoma, États-Unis). Ces activités seront transférées vers d'autres installations de premier ordre, en augmentant leur capacité et en améliorant leur efficacité opérationnelle. En outre, des réductions d'emplois seront implémentées, et l'effectif total devrait diminuer d'environ 570 postes, soit 20% des effectifs de Composite Materials.

Ces changements structurels permettront d'adapter la structure des coûts et d'atténuer partiellement les effets du ralentissement à court terme. Ce plan devrait être totalement mis en oeuvre d'ici la fin de l'année. Il entraînera des économies annuelles d'environ 60 million d'euros. Une charge pour restructuration d'environ 30 million d'euros sera enregistrée au second trimestre.

Au cours des derniers mois, Composite Materials a déjà amélioré son efficacité opérationnelle en augmentant sa productivité et en recourant à l'automatisation. L'activité a également mis en œuvre un programme de réduction des coûts afin de s'adapter au rythme de production prévu du Boeing 737 MAX. Ces mesures se sont traduites par un résultat record en 2019 et une bonne performance au premier trimestre 2020. Cela s'avère néanmoins insuffisant pour surmonter les importantes difficultés liées à la crise du COVID-19. Elle a déclenché une réduction significative de la demande d'avions civils à court terme.

"La décision d'une société de se séparer d'employés n'est jamais prise à la légère," a déclaré Ilham Kadri, CEO. "Les mesures que nous prenons permettront à Solvay de rester compétitif et bien positionné pour répondre aux besoins de ses clients à mesure que la croissance reprendra - et elle le fera."



