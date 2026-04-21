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Solvay accélère sa transformation numérique
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 17:49

Le géant de la chimie a franchi une nouvelle étape dans sa mutation industrielle. Le groupe a annoncé aujourd'hui l'extension de son accord cadre mondial avec la société IMI, son fournisseur privilégié de capteurs connectés.

Grâce à ce partenariat renforcé, Solvay déploie massivement l'Internet des Objets Industriel (I-IoT) sur ses sites de production. À ce jour, plus de 5 000 capteurs sont déjà opérationnels dans 25 usines à travers 11 pays. Ces dispositifs mesurent en continu les vibrations et la température des équipements critiques.

L'objectif est clair : passer d'une maintenance traditionnelle planifiée à une maintenance prédictive basée sur les données en temps réel. Cette approche permet aux équipes d'anticiper les pannes, de réduire les coûts de réparation et de limiter les pertes énergétiques ainsi que les déchets.

Un pilier de la stratégie "Essential for Generations"

Cette initiative est au coeur de la stratégie du groupe visant l'excellence opérationnelle et la durabilité. Lanny Duvall, Chief Operations Officer chez Solvay, souligne que la numérisation est un "accélérateur concret" pour rendre les opérations plus compétitives et sûres.

Le groupe qui est passé de quelques centaines de capteurs en 2023 à 5 000 aujourd'hui, compte atteindre les 9 000 unités installées d'ici 2027.

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