SOLV Energy s'apprête à faire ses débuts en bourse après une introduction en bourse de 513 millions de dollars au prix le plus élevé
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 16:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février -

** La société SOLV Energy MWH.O , spécialisée dans l'énergie solaire et le stockage de batteries, est prête à faire ses débuts sur le Nasdaq après une introduction en bourse de premier ordre

** L'entreprise basée à San Diego, en Californie, a déclaré mardi à la fin de la journée () avoir vendu 20,5 millions d'actions à 25 dollars, soit le haut de la fourchette de 22 à 25 dollars, pour une levée de fonds brute de 512,5 millions de dollars

** L'introduction en bourse valorise SOLV à environ 5 milliards de dollars, sur la base des actions en circulation mentionnées dans le prospectus ()

** La société a été fondée en 2008 sous le nom de Swinerton Renewable Energy jusqu'à ce que la société de capital-investissement American Securities l'acquière et la rebaptise en 2021

** American Securities détenait ~84% des droits de vote de SOLV avant l'offre

** Jefferies et JP Morgan sont à la tête d'un groupe d'une douzaine de sociétés de souscription pour l'introduction en bourse

