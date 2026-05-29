SOLV Energy recule alors que son investisseur privé réduit sa participation

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29 mai - MWH.O ** Les actions de SOLV Energy, société spécialisée dans le solaire et le stockage par batterie, étaient en baisse de 1,7 % à 36,10 dollars avant l'ouverture de la Bourse, après la fixation du prix de l'offre secondaire

** MWH, société basée à San Diego, en Californie, a annoncé jeudi soir la mise en vente de 15 millions d'actions à 36 dollars, soit une décote de 1,9 % par rapport au dernier cours

** L'offre comprend environ 7,7 millions d'actions proposées par le fonds d'investissement American Securities et environ 7,3 millions vendues par la société

** MWH utilisera le produit net de l'offre pour racheter des actions à certains actionnaires existants, notamment American Securities et des dirigeants

** Jefferies et JP Morgan sont les co-chefs de file

** La société avait lancé mardi soir une offre de 14 millions d'actions, à l'issue de laquelle American Securities détiendrait toujours environ 68 % du total des actions en circulation et des droits de vote, selon le prospectus

** MWH est entrée en Bourse en février après une introduction en Bourse de 512,5 millions de dollars au prix de 25 dollars

** La note moyenne de 10 analystes est “acheter”; le cours cible médian est de 50 dollars, selon les dernières données de LSEG