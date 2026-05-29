 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SOLV Energy recule alors que son investisseur privé réduit sa participation
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 14:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 mai - MWH.O ** Les actions de SOLV Energy, société spécialisée dans le solaire et le stockage par batterie, étaient en baisse de 1,7 % à 36,10 dollars avant l'ouverture de la Bourse, après la fixation du prix de l'offre secondaire

** MWH, société basée à San Diego, en Californie, a annoncé jeudi soir la mise en vente de 15 millions d'actions à 36 dollars, soit une décote de 1,9 % par rapport au dernier cours

** L'offre comprend environ 7,7 millions d'actions proposées par le fonds d'investissement American Securities et environ 7,3 millions vendues par la société

** MWH utilisera le produit net de l'offre pour racheter des actions à certains actionnaires existants, notamment American Securities et des dirigeants

** Jefferies et JP Morgan sont les co-chefs de file

** La société avait lancé mardi soir une offre de 14 millions d'actions, à l'issue de laquelle American Securities détiendrait toujours environ 68 % du total des actions en circulation et des droits de vote, selon le prospectus

** MWH est entrée en Bourse en février après une introduction en Bourse de 512,5 millions de dollars au prix de 25 dollars

** La note moyenne de 10 analystes est “acheter”; le cours cible médian est de 50 dollars, selon les dernières données de LSEG

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JEFFERIES FINL
52,740 USD NYSE +0,55%
JPMORGAN CHASE
299,360 USD NYSE +0,93%
SOLV ENERGY RG-A
35,5300 USD NASDAQ -3,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,99 -1,41%
CAC 40
8 183,34 -0,07%
Or
4 542,47 0,00%
TOTALENERGIES
75,18 -0,32%
SOITEC
177,55 -7,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank