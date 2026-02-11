SOLV Energy lève 512,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

(Plus de détails, plus de contexte)

La société SOLV Energy, spécialisée dans l'énergie solaire et le stockage sur batterie, a fixé le prix de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis dans la fourchette indiquée, à 25 dollars par action, ce qui lui a permis de lever 512,5 millions de dollars mardi.

La société basée à San Diego, en Californie, a vendu 20,5 millions d'actions à 25 dollars chacune, alors que la fourchette indiquée était de 22 à 25 dollars par action. L'introduction en bourse a valorisé la SOLV à environ 5 milliards de dollars.

Douze entreprises ont levé environ 5 milliards de dollars par le biais d'introductions en bourse jusqu'à présent en 2026, mais la chute brutale des actions américaines dans le secteur des logiciels et des services de données la semaine dernière a rendu les investisseurs sélectifs à l'égard des nouvelles offres.

SOLV rejoindra un ensemble de sociétés cotées en bourse spécialisées dans les infrastructures renouvelables, dont First Solar FSLR.O , Quanta Services PWR.N et MasTec MTZ.N , qui opèrent également dans les domaines de la construction solaire, de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction.

Fondée en 2008, SOLV Energy fournit des services de construction, d'exploitation et de maintenance pour des projets solaires et de stockage en batterie à grande échelle.

Son carnet de commandes s'élevait à environ 8 milliards de dollars en décembre 2025, principalement grâce à des contrats d'ingénierie et de construction.

Jefferies et J.P. Morgan sont les co-chefs de file de l'offre. SOLV Energy sera cotée au Nasdaq sous le symbole "MWH"