SOLV Energy devrait dépasser le prix de l'introduction en bourse pour ses débuts, après avoir levé 513 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

11 février -

** Les actions de la société SOLV Energy MWH.O , spécialisée dans le stockage de l'énergie solaire et des batteries, devraient s'ouvrir au-dessus du prix de l'offre le mercredi, lors de son introduction sur le Nasdaq

** MWH a récemment indiqué qu'elle ouvrirait à 28 $ contre 25 $ lors de l'introduction en bourse

** L'entreprise basée à San Diego (Californie) a déclaré mardi à la fin de la journée () avoir vendu 20,5 millions d'actions à l'extrémité supérieure de la fourchette de 22 à 25 dollars pour un montant brut de 512,5 millions de dollars

** L'introduction en bourse valorise SOLV à environ 5 milliards de dollars, sur la base des actions en circulation mentionnées dans le prospectus ()

** La société a été fondée en 2008 sous le nom de Swinerton Renewable Energy jusqu'à ce que la société de capital-investissement American Securities l'acquière et la rebaptise en 2021

** American Securities détenait ~84% des droits de vote de SOLV avant l'offre

** Jefferies et JP Morgan sont à la tête d'un groupe d'une douzaine de sociétés de souscription pour l'introduction en bourse