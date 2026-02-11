SOLV Energy atteint une valorisation de 6 milliards de dollars lors de ses débuts en fanfare sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Des détails sont ajoutés tout au long) par Pritam Biswas et Pragyan Kalita

Les actions de SOLV Energy MWH.O ont augmenté de 20% lors de ses débuts à New York mercredi, donnant à la société de stockage solaire et de batterie une évaluation de 5,98 milliards de dollars, soulignant un fort rebond de l'activité d'introduction en bourse en 2026.

Les actions ont ouvert à 30 dollars, au-dessus de son prix d'introduction en bourse de 25 dollars auquel elle a vendu 20,5 millions d'actions mardi pour lever 512,5 millions de dollars .

La vigueur des marchés boursiers, favorisée par les baisses de taux de la Réserve fédérale américaine vers la fin de 2025, a amélioré les conditions de prix et encouragé davantage d'entreprises à s'introduire en bourse.

En outre, le ralentissement de l'année dernière dû à la volatilité du marché découlant des tarifs douaniers changeants du président américain Donald Trump et de la fermeture du gouvernement a créé une demande refoulée parmi les émetteurs.

Plus tard cette semaine, la société Clear Street devrait faire son entrée en bourse, recherchant une valorisation de près de 12 milliards de dollars - la plus importante cette année.

SOLV Energy fournit des services de construction, d'exploitation et de maintenance pour des projets solaires et de stockage de batteries à grande échelle . La société a été fondée en 2008.

À l'origine division de Swinerton Builders, l'entreprise a été rachetée en 2021 par la société de capital-investissement American Securities, en même temps que SOLV, qui était alors une société distincte.

SOLV Energy avait un carnet de commandes total d'environ 8 milliards de dollars en décembre 2025, principalement grâce à des contrats d'ingénierie et de construction.

"Cela nous donne beaucoup de visibilité pour les 24 à 36 prochains mois, car nous voyons ce carnet de commandes continuer à évoluer dans l'entreprise et cela nous donne beaucoup de certitude sur la façon dont l'entreprise va se comporter à l'avenir", a déclaré George Hershman, directeur général de SOLV, lors d'un entretien avec Reuters.

Hershman a déclaré que l'intention de la SOLV était de réduire son bilan, de rembourser un prêt à terme et de sortir de l'introduction en bourse sans dette.

Jefferies et J.P. Morgan sont les co-chefs de file de l'offre.