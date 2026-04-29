Solutions30 : repli de l'activité au T1
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 18:29
Des conditions météorologiques défavorables en début d'année ont notamment pesé sur l'activité en Allemagne, en Pologne et sur le segment Energy en France.
Dans l'Hexagone, l'activité Connectivity (13% du chiffre d'affaires) reste sous pression et enregistre une chute de 29,9% sur la période. Le groupe poursuit toutefois l'adaptation de ce périmètre, avec la finalisation, dans de bonnes conditions, des premières mesures structurantes engagées fin 2025, tout en continuant à réduire son exposition aux activités les moins rentables.
En parallèle, le reste des activités affiche des fondamentaux solides. L'Energy demeure le principal contributeur au chiffre d'affaires en France, porté par des marchés toujours bien orientés.
En Belgique, le déploiement de la fibre montre des signes de reprise progressive, tandis qu'en Allemagne, Solutions30 bénéficie d'un positionnement favorable auprès des grands opérateurs télécoms, dans un marché en cours de structuration.
Valeurs associées
|0,6200 EUR
|Euronext Paris
|-0,96%
A lire aussi
-
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite
-
Un homme déjà mis en examen en 2025 pour viols sur des jeunes garçons dans le Beaujolais (Rhône), l'a de nouveau été en avril après la découverte d'autres victimes, 34 au total, âgées de trois à neuf ans, a indiqué mercredi le parquet de Villefranche-sur-Saône, ... Lire la suite
-
Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Tesla TSLA.O a annoncé mercredi que son premier camion Semi avait commencé à sortir d'une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer