Solutions30: renouvellement du contrat avec FiberCop

(CercleFinance.com) - Solutions30 annonce le renouvellement du contrat de sa filiale Solutions30 Italia avec FiberCop, opérateur de référence dans le développement du réseau en fibre optique en Italie, contrat pour une valeur totale dépassant 125 millions d'euros sur trois ans.



L'accord prévoit la poursuite du déploiement du réseau FTTH (Fiber To The Home) au Piémont et en Val d'Aoste. Il couvrira environ 300.000 unités immobilières, contribuant ainsi à renforcer la connectivité du territoire italien et à réduire la fracture numérique.



Solutions30 poursuivra son intervention sur l'ensemble des étapes clés (conception, installation et activation du réseau fibre jusqu'au client final) avec un renforcement des standards de qualité, de durabilité opérationnelle et de formation technique sur le territoire.





Valeurs associées SOLUTIONS 30 1,5220 EUR Euronext Paris +3,26%