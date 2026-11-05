Solutions30 poursuit son recentrage stratégique malgré un net recul de son activité

Solutions30 poursuit sa transformation et accélère son recentrage sur les activités les plus rentables, au prix d'une forte contraction de son chiffre d'affaires. Sur les neuf premiers mois de 2026, le spécialiste des services multitechniques a enregistré des revenus de 563,1 millions d'euros, en baisse de 14,8 % sur un an. Le repli s'est accentué au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires en recul de 22,9 %, à 162,7 millions d'euros, sous l'effet notamment de l'abandon progressif de contrats déficitaires.

Cette évolution masque toutefois une dynamique plus favorable sur les activités que le groupe entend conserver. Hors périmètre en cours de sortie, le chiffre d'affaires progresse de 3 % sur neuf mois, à 474,8 millions d'euros. Surtout, ces activités pérennes affichaient au premier semestre une marge d'EBITDA ajusté de 9,9 %, contre une marge négative de 24,3 % pour les activités abandonnées. De quoi mettre en évidence le potentiel de rentabilité du nouveau périmètre.

En France, où les revenus ont chuté de 32,1 %, Solutions30 a achevé fin septembre sa sortie d'un important contrat télécoms déficitaire, qui avait généré près de 118 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Le groupe poursuit parallèlement l'adaptation de ses structures et renforce son positionnement dans le photovoltaïque à travers So-Tec, dont il a porté sa participation à 80 %.

En Allemagne, le repositionnement commercial commence à porter ses fruits. Après s'être désengagé de contrats peu rentables, Solutions30 privilégie désormais les grands opérateurs historiques, notamment Deutsche Telekom, auprès duquel il a remporté une dizaine de nouveaux contrats représentant plus de 20 millions d'euros de revenus potentiels d'ici fin 2027. Le chiffre d'affaires allemand recule de 10 % sur neuf mois, mais la baisse s'est limitée à 2,2 % au troisième trimestre.

Le Benelux, qui représente 43 % de l'activité du groupe, affiche pour sa part un recul de 8,4 %, essentiellement lié à l'achèvement de plusieurs grands projets de déploiement. Hors ces contrats arrivés à leur terme, les revenus progressent néanmoins de 4,6 %. Les autres pays conservent une dynamique positive, avec une croissance de 4,1 %, portée notamment par les services énergétiques en Italie, les infrastructures de recharge électrique en Espagne et le développement des activités en Pologne.

Solutions30 entend désormais finaliser sa restructuration d'ici la fin de l'année pour aborder 2027 avec un portefeuille d'activités assaini, davantage de visibilité commerciale et une rentabilité structurellement renforcée. Le groupe présentera les contours de cette nouvelle phase de développement lors d'un webinaire stratégique prévu le 17 novembre, au cours duquel il détaillera ses priorités et ses perspectives sur ses différents marchés.