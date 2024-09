Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solutions30: partenariat avec Connected Kerb au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Solutions30 et Connected Kerb, opérateur de bornes de recharge publiques au Royaume-Uni, annoncent un partenariat stratégique pour développer un réseau d'infrastructure de recharge des véhicules électriques (EVC) dans le Sud-Est du Royaume-Uni.



Ce contrat cadre pluriannuel de plusieurs millions de livres sterling attribue à Solutions30 l'installation de milliers de bornes de recharge rapide (jusqu'à 22 kW) dans toute la région, pour répondre à un large éventail de besoins en charge, pour tous types de véhicules.



'Le contrat s'étend de la phase des travaux d'étude et de conception, jusqu'à l'installation électrique des bornes et leur raccordement au réseau, pour des points de charge en courant alternatif et continu', précise le groupe de services.





