Solutions30: partenariat avec Atlante en Espagne

(CercleFinance.com) - Solutions30 annonce avoir conclu un partenariat stratégique avec Atlante, pour l'installation des infrastructures de raccordement pour 50 bornes de recharge rapide de véhicules électriques (VE) dans le sud de l'Espagne et en Catalogne, dans un premier temps.



Ce contrat, appelé à se renforcer dans les trois prochaines années, étend significativement une relation débutée en 2023. Dans ce cadre, Solutions30 gérera l'ensemble du cycle de vie du projet, des autorisations, à la conception et au déploiement des infrastructures.



Selon le groupe de services, cette initiative devrait permettre d'augmenter considérablement la capacité de recharge des véhicules électriques dans la région, afin de répondre à la demande croissante des utilisateurs de véhicules électriques.





