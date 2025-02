Solutions30: extension du partenariat avec Orange Pologne information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 09:00









(CercleFinance.com) - Solutions30 annonce le renouvellement et l'extension significative de son partenariat avec Orange Pologne avec la signature de deux accords, renforçant ainsi 'sa position de partenaire clé des entreprises de télécommunications en Pologne'.



Le groupe poursuivra son activité d'installation et de maintenance pour le raccordement des clients à la fibre optique dans les régions où il opère déjà, et étendra son activité à quatre régions pour la fourniture d'installations FTTH (Wrocław, Łódź, Cracovie et Rzeszów).



La collaboration prévoit en outre de nouveaux services pour les sites de transmission de télécommunications (travaux de génie civil, travaux électriques, installation et maintenance des équipements d'infrastructures de télécommunications critiques).





Valeurs associées SOLUTIONS 30 1,41 EUR Euronext Paris +0,28%