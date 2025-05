Solutions30: détient désormais 60% du capital de SO-TEC information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 18:07









(CercleFinance.com) - Solutions30 annonce avoir porté sa participation dans SO-TEC de 10 % à 60 %, avec l'objectif d'atteindre 100 % à terme, conformément aux accords avec les actionnaires historiques.



Cette opération stratégique renforce la position du Groupe dans les services énergétiques, notamment dans les énergies renouvelables, secteur dans lequel il prévoit de tripler son chiffre d'affaires en France d'ici 2026.



Basée près de Montpellier, SO-TEC conçoit et installe des infrastructures pour centrales solaires et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 millions d'euros. Dès le deuxième trimestre 2025, ses résultats seront consolidés dans les comptes de Solutions30.



L'alliance permet déjà la réalisation de projets totalisant plusieurs dizaines de MWc. SO-TEC conservera son identité tout en bénéficiant du soutien de Solutions30 pour accélérer sa croissance.





Valeurs associées SOLUTIONS 30 1,5480 EUR Euronext Paris -0,13%