Solutions30 creuse sa perte au 1er semestre, la sortie du contrat télécom français pèse

Le groupe a vu ses résultats se dégrader au premier semestre 2026, marqué par les dernières mesures de transformation en France et le repositionnement de sa clientèle en Allemagne. Il prévoit toutefois d'achever sa restructuration d'ici fin 2026 et anticipe une amélioration marquée de sa rentabilité à partir de 2027.

Solutions30 a enregistré au premier semestre 2026 une perte nette part du groupe de 24,5 millions d'euros, contre une perte de 16,8 MEUR un an auparavant.

En données ajustées, le résultat net part du groupe ajusté ressort pour sa part à une perte de 21,2 MEUR, contre 9,9 MEUR au premier semestre 2025.

Le résultat opérationnel s'établit à une perte de 13,5 MEUR, contre 8,5 MEUR un an plus tôt, et le chiffre d'affaires atteint 400,3 MEUR, en baisse de 11,1% sur un an. En organique, le chiffre d'affaires recule de 13,6%, principalement sous l'effet du désengagement accéléré d'un contrat-cadre majeur dans les télécommunications en France. Les acquisitions apportent 2,6% de croissance, tandis que l'effet de change est négligeable.

L'EBITDA ajusté chute de 46,3%, à 17 millions d'euros, tandis que la marge d'EBITDA ajusté revient à 4,2%, contre 7% précédemment. Cette dégradation reflète principalement les effets du redimensionnement des activités françaises ainsi que, dans une moindre mesure, des coûts ponctuels supportés en Allemagne dans le cadre de la sortie d'un contrat avec une FiberCo.

"Nous avons fait le choix de sortir d'un contrat-cadre majeur dans les télécommunications en France et d'éliminer ainsi le dernier foyer de pertes du Groupe", explique Gianbeppi Fortis, président du Directoire. Il précise que la sortie de cette activité et les restructurations associées doivent être achevées d'ici fin 2026, avec l'objectif de concentrer les ressources sur les marchés de croissance, "en particulier dans l'Energie et la Technologie".

Le groupe prévoit d'achever sa transformation à la fin de l'exercice. Il attend une nette amélioration de la marge en Allemagne au second semestre et estime que la disparition des pertes du contrat télécom français, le redressement attendu des marges allemandes et le poids accru du Benelux devraient permettre une amélioration marquée des marges du groupe à partir de 2027.