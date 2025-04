Solutions30: baisse de plus de 12% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Solutions30 affiche un chiffre d'affaires de 232,4 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2025, en baisse de 12,3% en données publiées 'par rapport à une base de comparaison particulièrement élevée', et de 12,8% en organique.



Le groupe met en avant une poursuite de la stratégie de sélectivité au bénéfice des marges, notamment dans les télécoms en France et en Espagne, ainsi que des relais de croissance toujours bien orienté, dont une activité en Allemagne accrue de 20,7%.



'Nous restons convaincus de la pertinence de notre modèle multi-technique et multi-local, de la solidité de nos relais de croissance, et de notre capacité à atteindre nos objectifs 2026', commente son président du directoire Gianbeppi Fortis.





Valeurs associées SOLUTIONS 30 1,6760 EUR Euronext Paris +0,18%