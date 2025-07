Solutions30: Arno Janssen nommé CEO pour les Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 18:30









(CercleFinance.com) - Solutions30 annonce la nomination de Arno Janssen en tant que CEO de ses opérations aux Pays-Bas.



Arno Janssen dispose d'une solide expérience internationale acquise chez Bosch Building Technologies, notamment dans le management, les ventes et le marketing. Il a dirigé des organisations en croissance et mené des opérations de fusions-acquisitions dans les technologies du bâtiment, au service des secteurs publics et industriels.



Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer et membre du Directoire, souligne que cette arrivée intervient ' à un moment clé ', précisant que l'expertise d'Arno sera déterminante pour accélérer la présence du Groupe sur le marché néerlandais des technologies du bâtiment et des réseaux électriques, soutenant ainsi la transition énergétique et la modernisation des infrastructures.





