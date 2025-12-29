Solutions30 annonce le départ d'Alexander Sator de son Conseil de Surveillance fin 2025
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 18:15
Présent au sein de l'instance depuis 2014, il en avait assuré la présidence d'août 2018 à novembre 2024, contribuant aux orientations stratégiques et à la trajectoire de croissance du groupe.
À compter du 1 janvier 2026, et après la démission d'Olivier Domergue liée à sa prise de fonctions exécutives au sein du Directoire, le Conseil de Surveillance comptera cinq membres.
L'instance sera composée exclusivement de membres indépendants, dont trois femmes, et poursuivra ses travaux sous la présidence de Thomas Kremer, avec Paola Bruno comme Vice-Présidente.
Valeurs associées
|0,9500 EUR
|Euronext Paris
|-0,84%
A lire aussi
-
L'écrivain Pierre Bordage, auteur de best-sellers de science-fiction, est décédé vendredi à 70 ans, ont annoncé lundi les éditeurs Au diable vauvert et L'Atalante, qui ont publié la plupart de sa cinquantaine de romans. Son "décès brutal" est "survenu à la suite ... Lire la suite
-
Les obsèques de Brigitte Bardot se dérouleront mercredi 7 janvier à Saint-Tropez avec une cérémonie religieuse retransmise sur grands écrans puis une inhumation de la star "privée et confidentielle" dans cette petite ville portuaire de la Méditerranée, a annoncé ... Lire la suite
-
par Augustin Turpin Les principales Bourses européennes, hormis Londres, ont terminé dans le vert lundi, restant proches de leurs records historiques pour la reprise des échanges après la pause de Noël, les gains du secteur des ressources de base ayant compensé ... Lire la suite
-
SoftBank Group va acquérir le fonds spécialisé dans les infrastructures du numérique DigitalBridge, dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars (3,40 milliards d'euros), ont annoncé les deux entreprises lundi. Le prix de l'offre de 16 dollars ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer