Solutions30: acquisition de Xperal aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Solutions30 annonce l'acquisition de Xperal, société spécialisée dans les projets solaires B2B de bout en bout (de la conception à la maintenance des installations) aux Pays-Bas et en Allemagne, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros en 2023.



'L'acquisition de Xperal nous permet d'étendre nos services d'accompagnement à la transition énergétique dans la région du Benelux et en Allemagne', explique Luc Brusselaers, chief revenue officer de Solutions30.



Plus globalement, cette nouvelle opération de développement externe marque l'ambition du groupe d'accélérer le développement de services et infrastructures d'énergies durables pour les entreprises et collectivités locales.





