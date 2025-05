Solutions30: 3 nominations pour accompagner la croissance information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 18:25









(CercleFinance.com) - Solutions30 annonce la nomination d'Antoine Mirabel en tant que directeur général de ses activités en France, succédant à Amaury Boilot. Antoine Mirabel, ancien Associate Partner chez Bain & Company, apportera notamment une expertise en performance et transformation digitale.



Oliver Fidorra est par ailleurs nommé co-directeur général en Allemagne aux côtés de Luc Brusselaers qui est également Chief Revenue Officer du Groupe. En provenance de chez Vitronet, Oliver Fidorra pourra s'appuyer sur ses deux décennies d'expériences dans la construction et la fibre optique.



Enfin, Axel Vandevenne devient co-directeur général en Belgique chargé de diriger et de développer les opérations locales aux côtés de Raf Winnelinckx. Présent dans le groupe depuis 2018, Axel Vandevenne dispose 'd'une solide expérience dans les télécommunications', souligne Solutions30.



Selon Gianbeppi Fortis, président du directoire, ces nominations visent à accompagner la croissance de Solutions30, avec un objectif de tripler le chiffre d'affaires en Allemagne, de le tripler en France dans les services énergétiques et de 'structurer durablement l'organisation' en Belgique.





