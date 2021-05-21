Solutions 30 : reprise de cotation lundi 24 mai à l'ouverture
Reuters•21/05/2021 à 17:54
(Crédits photo : crédit Solutions30 - )
21 mai (Reuters) - Le groupe Solutions 30 S30.PA , spécialiste de l'installation des compteurs électriques, annonce vendredi dans un communiqué:
* EY, RÉVISEUR D'ENTREPRISE DE SOLUTIONS 30, A INFORMÉ LA SOCIÉTÉ NE PAS ÊTRE EN MESURE DE FORMULER UNE OPINION SUR SES COMPTES ANNUELS 2020
* CE VENDREDI, LE RAPPORT D'AUDIT DÉFINITIF N'EST PAS DISPONIBLE
* LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DE SOLUTIONS 30 CONFIRME LES PRINCIPAUX AGRÉGATS FINANCIERS 2020, DÉJÀ COMMUNIQUÉS LE 28 AVRIL 2021 ET QUI RESTENT INCHANGÉS
* LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL DU GROUPE SERA PUBLIÉ APRÈS RÉCEPTION DU RAPPORT D'AUDIT DÉFINITIF D'EY
* LA SOCIÉTÉ N'EST TOUJOURS PAS EN MESURE DE DONNER UN CALENDRIER PRÉCIS DE PUBLICATION DE CE RAPPORT
* LA SOCIÉTÉ EXAMINE LA POSSIBILITÉ DE NOMMER UN NOUVEAU RÉVISEUR D'ENTREPRISE
* FACE AUX ÉVENTUELLES CONSÉQUENCES DE CETTE ABSENCE D'OPINION, LE GROUPE A DÉCIDÉ DE SAISIR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
* LA SOCIÉTÉ A ENGAGÉ UN PROCESSUS DE SÉLECTION DE BANQUIERS CONSEILS AFIN D'ACTIVER LA RECHERCHE D'ACTIONNAIRE(S) DE RÉFÉRENCE
* LE PROJET, QUE LA SOCIÉTÉ N'ENTEND PAS COMMENTER EN DEHORS DE SES OBLIGATIONS LÉGALES, POURRAIT ALLER JUSQU'À UN RETRAIT DE COTE
* LA SOCIÉTÉ A DEMANDÉ À EURONEXT PARIS DE PROCÉDER À LA REPRISE DE COTATION DE SON TITRE À COMPTER DU LUNDI 24 MAI, À L'OUVERTURE DE LA SÉANCE.
Pour plus de détails, cliquez sur [ S30.PA ]
(Rédaction de Paris)
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