SOLUTIONS 30 remporte près de 40 M€ de nouveaux contrats dans les réseaux d'initiative publique en France et prend une participation majoritaire au capital de Byon SAS

SOLUTIONS 30, leader des Solutions pour les Nouvelles Technologies, annonce avoir été retenu par plusieurs opérateurs très haut débit pour déployer de nouvelles connexions FTTH en France. Ces contrats, signés avec plusieurs opérateurs dont certains clients historiques du Groupe, représentent un chiffre d'affaires total de près de 40 M€ sur 3 ans. Sur un marché en pleine croissance, le Groupe prend en outre une participation de 51% au capital de Byon SAS, un acteur dynamique spécialisé dans le déploiement et la maintenance de réseaux FTTH.

Une dynamique de croissance soutenue dans les réseaux d'initiative publique

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, plusieurs collectivités françaises ont choisi d'accélérer la couverture fibre de leur territoire, en développant des Réseaux d'Initiative Publique. Fort de son leadership dans le secteur de la fibre optique, le groupe Solutions 30 se positionne avec succès sur ce segment de marché. Ces deux derniers mois, le montant total des contrats remportés par le Groupe, auprès de clients existants mais aussi de plusieurs opérateurs spécialisés, atteint près de 40 M€. Les déploiements commencent et s'étaleront sur 3 ans.

Franck d'Aloia, Directeur Général Adjoint et membre du Directoire de Solutions 30 explique : « SOLUTIONS 30 est très impliqué dans le raccordement des foyers français à la fibre optique en partenariat avec les principaux opérateurs nationaux de télécommunication. Les réseaux d'initiative publique constituent un marché prometteur pour notre groupe, venant soutenir notre stratégie dans le déploiement et la maintenance de la Fibre optique en France et en Europe. Nous sommes très heureux de la confiance que nous témoigne la plupart des opérateurs présents dans ce segment. »

D'autres appels d'offres sont actuellement en cours sur un marché qui continue de monter en puissance.

Acquisition de 51% du capital de Byon SAS

Pour consolider ses atouts concurrentiels sur ce marché, le groupe a pris une participation de 51% au capital de Byon SAS. Cette société intervient dans le déploiement et la maintenance de réseaux FTTH en France. Elle connaît une forte accélération de sa croissance et dispose d'un portefeuille de projets signés d'environ 40 M€. En rejoignant le Groupe SOLUTIONS 30, Byon SAS se dote des ressources et des moyens nécessaires pour absorber cette augmentation d'activité. La société sera consolidée dans les comptes du Groupe à compter du 1er décembre 2019.

« Nous sommes très heureux d'intégrer l'expertise de Byon au sein de notre offre et d'accueillir des équipes enthousiastes et dynamiques pour renforcer notre présence dans des activités en croissance toujours très soutenue. Ces opérations illustrent le potentiel de croissance dont bénéficie notre métier et notre capacité à y consolider notre positionnement, » conclut Franck d'Aloia.

