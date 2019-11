SOLUTIONS 30 poursuit son offensive en Pologne

SOLUTIONS 30, leader des Solutions pour les Nouvelles Technologies, annonce avoir signé ce jour l'acquisition des activités de services télécoms d'Elmo en Pologne, partenaire privilégié d'Orange dans le domaine de l'internet haut-débit. A travers cette nouvelle acquisition, le Groupe poursuit son déploiement en Pologne et renforce son maillage territorial.

Avec un réseau de 620 techniciens dédiés à ses activités Télécoms, Elmo assure l'installation, le service et la maintenance de près de 900 000 accès Internet haut-débit, dans l'est et le nord-est de la Pologne. Partenaire privilégié d'Orange, Elmo réalise un chiffre d'affaires annuel de 15 M€ et sera consolidé dans les comptes de Solutions 30 à compter du 1er janvier 2020.

Solutions 30 dispose désormais d'un réseau de 920 techniciens en Pologne, capable d'intervenir au nord et à l'est du territoire, dans le domaine de l'Internet haut-débit (ADSL) et très haut-débit (Fibre) Le nombre de foyers connectables à la fibre augmente significativement en Pologne pour un taux d'adoption encore relativement bas, ce qui permet d'envisager un potentiel de marché significatif dans un pays qui compte 38 millions d'habitants.

Commentant cette opération, Wojciech Pomyka?a, Directeur Général de SOLUTIONS 30 en Pologne s'est dit « très heureux de cette acquisition qui permet au Groupe de donner un coup d'accélérateur à son implantation et de renforcer ses bases pour déployer son modèle économique sur un marché en pleine structuration. »

A propos de SOLUTIONS 30 SE

Le Groupe SOLUTIONS 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Fort de plus de 20 millions d'interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d'un réseau de plus de 8.000 techniciens de proximité, SOLUTIONS 30 couvre actuellement la totalité de la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne. Le capital de SOLUTIONS 30 S.E. est composé de 104 057 392 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

SOLUTIONS 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013379484- code ALS30) ainsi qu'à

la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (FR0013379484 - code 30L3)

Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



