Solutions 30, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du mardi 9 septembre 2025

(AOF) - Solutions 30 (+ 7,35% à 1,563 euro)

Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies progresse nettement et affiche désormais une hausse de plus de 60% depuis le 1er janvier.

Points clés

- Numéro 1 européen des services multi-techniques de déploiement, connectivité et maintenance des réseaux pour la transformation digitale et la transition énergétique, créé en 2003 ;

- Chiffre d’affaires de 1,1 Md€ réalisé à 38 % en France, 36 % dans le Benelux et le reste en Italie, péninsule ibérique, Allemagne et Pologne ;

- Revenus tirés à 79 % des solutions de connectivités, à 1O % des solutions technologiques et 11 % des solutions énergétiques ;

- Modèle d’affaires « better, faster, smarter » :

- combinant croissance interne et externe avec duplication du modèle français en Europe afin d’adresser les grands comptes et les nouveaux marchés,

- fondé sur 4 piliers : diversifications sectorielle et géographique, acquisitions ciblées, et organisation opérationnelle fondée sur le partage d’expertises avec les sous-traitants et les clients et sur la mise à disposition des compétences humaines ;

- Capital ouvert, Gianbeppi Fortis, co-fondateur et président du directoire en détenant 16,7 %, le conseil de surveillance de 7 membres étant présidé par Alexander Sator.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires axé sur un objectif de moyen terme de 2,5 Mds€ de revenus :

- réorganisation des process depuis 2022 -simplification juridique, renouvellement de la gouvernance, systématisation du contrôle des sous-traitants…,

- réduction de l’exposition aux contrats à faible marge, focalisation sur la génération de trésorerie et au maintien des marges,

- accélération des développements hors de France dans les télécoms et dans les activités liées aux énergies renouvelables,

- innovation : maximisation des économies d’échelle via l’amélioration constante des plateformes Smartfix et my Supplace et approche, via le « laboratoire d’idées », des équipements connectés ;

- Stratégie environnementale en cours de révision et amélioration

- mesure de l’empreinte carbone,

- intégration de l’outil des données ESG en Belgique, Luxembourg et au Royaume-Uni,

- offre de services à impact environnemental moindre et implication des fournisseurs et partenaires à l’effort RSE,

- 8 % du chiffre d’affaires éligible à la taxonomie européenne,

- maitrise de l’intensité énergétique, recul de la consommation d’électricité des immeubles et hausse des achats d’énergie verte ;

- Récurrence des revenus, tirés à plus de 50 % des activités de maintenance ;

- Situation financière très solide avec une trésorerie nette de dette bancaire de 5,7 M€.

Défis

- Ralentissement du marché des infrastructures, accru par le risque politique lié aux élections notamment en Belgique et en France, l’arrivée de nouveaux élus freinant le déploiement des réseaux ;

- Pénétration du marché allemand en forte croissance, renforcée par l’acquisition de Gaertner ;

- Incertitude sur le maintien de la présence en Italie ;

- Après une stabilité du chiffre d’affaires à fin juin, objectifs 2024 révisés en baisse d’une légère baisse des revenus et d’une poursuite, notamment en France, de l’amélioration des marges (objectif de moyen terme d’une marge à plus 10 %) ;

- Absence de dividende 2023.