 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Solutions 30, Oncodesign, Atos... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 30/12/2025 à 09:06

(AOF) - Atos

Hier, Atos a annoncé la signature d'un accord engageant pour la cession de ses activités sud-américaines au Brésilien Semantix. Cette opération, qui fait partie du plan Genesis destiné à ramener le groupe français à une croissance durable et rentable en se recentrant sur les géographies et les actifs clés, comprend 2 800 professionnels à travers le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Colombie, l'Uruguay et le Pérou. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé. Cette transaction devrait être finalisée dans les prochains mois, une fois toutes les conditions préalables remplies.

Oncodesign

(OPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques) et Navigo Proteins GmbH (entreprise biopharmaceutique allemande spécialisée dans la découverte et le développement de nouvelles approches de médecine de précision basées sur la plateforme technologique Affilin) annoncent conjointement la fin de leur accord de collaboration signé en mai 2024.

Solutions 30

Solutions 30, spécialiste européen des services multi-techniques de proximité pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique, annonce que Alexander Sator a décidé de démissionner de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, afin de se consacrer pleinement à ses autres projets professionnels. Cette démission prendra effet le 31 décembre 2025.

Thales

Lundi, Thales s'est vu attribuer un contrat qu'il qualifie de majeur au Royaume-Uni par le Defence Equipment and Support (DE&S). L'objectif est de concevoir, développer et livrer la prochaine génération de centres de commandement autonomes portables, marquant une avancée significative dans la transformation des capacités de lutte contre les mines pour la Royal Navy.

Valeurs associées

ATOS
48,9350 EUR Euronext Paris +1,05%
SOLUTIONS 30
0,9500 EUR Euronext Paris 0,00%
THALES
227,4000 EUR Euronext Paris +0,13%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/12/2025 à 09:06:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent à plat
    information fournie par AFP 30.12.2025 09:18 

    Les Bourses européennes ont ouvert à plat mardi, dans un marché peu fréquenté dans la dernière ligne droite avant la fin de l'année. Dans les premiers échanges de l'avant-dernière séance de 2025, la Bourse de Paris perdait 0,10%, Francfort restait stable (+0,01%) ... Lire la suite

  • VOLTALIA : Les résistances sont proches
    VOLTALIA : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 30.12.2025 09:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Le logo de Meta est visible au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris
    Meta va racheter la start-up chinoise d'IA Manus
    information fournie par Reuters 30.12.2025 09:07 

    Meta a déclaré lundi son intention d'acquérir la start-up d'intelligence artificielle Manus, fondée par des entrepreneurs chinois, ‍alors que le géant technologique accélère l’intégration de capacités avancées d’IA dans l’ensemble de ses plateformes. Les termes ... Lire la suite

  • La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Stabilité en vue en Europe, volumes faibles et pression sur la "tech"
    information fournie par Reuters 30.12.2025 09:04 

    par Blandine Henault Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable mardi à l'ouverture, dans un contexte de marché marqué par un volume d'affaires faible en cette fin d'année et par des prises de bénéfices sur le compartiment de la technologie. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank