Solutions 30, Oncodesign, Atos... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Atos
Hier, Atos a annoncé la signature d'un accord engageant pour la cession de ses activités sud-américaines au Brésilien Semantix. Cette opération, qui fait partie du plan Genesis destiné à ramener le groupe français à une croissance durable et rentable en se recentrant sur les géographies et les actifs clés, comprend 2 800 professionnels à travers le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Colombie, l'Uruguay et le Pérou. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé. Cette transaction devrait être finalisée dans les prochains mois, une fois toutes les conditions préalables remplies.
Oncodesign
(OPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques) et Navigo Proteins GmbH (entreprise biopharmaceutique allemande spécialisée dans la découverte et le développement de nouvelles approches de médecine de précision basées sur la plateforme technologique Affilin) annoncent conjointement la fin de leur accord de collaboration signé en mai 2024.
Solutions 30
Solutions 30, spécialiste européen des services multi-techniques de proximité pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique, annonce que Alexander Sator a décidé de démissionner de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, afin de se consacrer pleinement à ses autres projets professionnels. Cette démission prendra effet le 31 décembre 2025.
Lundi, Thales s'est vu attribuer un contrat qu'il qualifie de majeur au Royaume-Uni par le Defence Equipment and Support (DE&S). L'objectif est de concevoir, développer et livrer la prochaine génération de centres de commandement autonomes portables, marquant une avancée significative dans la transformation des capacités de lutte contre les mines pour la Royal Navy.
