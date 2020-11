SOLUTIONS 30 : ACQUISITION STRATÉGIQUE DANS LES RÉSEAUX MOBILES EN ITALIE

SOLUTIONS 30 SE annonce de jour l'acquisition de 60% du capital d'Algor SRL, spécialiste des services techniques de terrain dédiés aux réseaux mobiles en Italie.

Créée en 2003 par une équipe d'experts des télécommunications, Algor intervient à différentes étapes du déploiement des réseaux mobiles, de la conception à l'installation puis la mise à niveau des sites. Au fil des années, la société a su accompagner avec succès les évolutions technologiques, fidélisant un portefeuille de clients prestigieux, parmi lesquels TIM, Vodafone, Ericsson ou Cellnex.

« Le rapprochement entre Algor et Solutions 30 va dynamiser notre stratégie de développement, en nous donnant les ressources nécessaires pour concrétiser notre potentiel sur un secteur en pleine effervescence, » commente Alessio Ramini, Dirigeant d'Algor SRL.

A travers cette opération stratégique, SOLUTIONS 30 continue de dérouler son plan de développement européen. Après Provisiona en Espagne, Algor constitue une nouvelle base de croissance pour le Groupe dans les réseaux mobiles de nouvelle génération, alors que le secteur des télécommunications tout entier renoue avec une dynamique plus favorable en Italie.

Ruggero Fortis, Président Directeur Général de Solutions 30 Italie déclare « Je suis très heureux d'accueillir les équipes d'Algor à un moment clé de notre développement en Italie. Cette opération nous dote de compétences et d'atouts supplémentaires pour renforcer nos positions sur le secteur des télécommunications et nous ouvrir le marché des réseaux mobiles. »

Algor est implanté dans le nord de l'Italie et réalisait en 2019 un chiffre d'affaires de 3,9 M€, avec un niveau de rentabilité proche des standards du Groupe. La société sera consolidée à 100% dans les comptes du Groupe avec effet rétroactif au 1er novembre 2020.

