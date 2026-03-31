Solution30 : dévisse de -20%, nouveau plancher à 0,49E
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 09:49
Le support suivant se dessine vers 0,33E, "gap" de fin avril 2009, puis 0,258E, le plancher historique de mars 2009
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