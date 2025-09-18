 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Solution 30 plonge après ses semestriels
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 15:27

Solution 30 plonge de 27% au lendemain d'une publication semestrielle jugée 'encore frustrante' par Oddo BHF, avec un CA en baisse de 10% à 467 millions d'euros, un EBITDA en contraction de 17% à 32 MEUR et une perte nette qui se creuse à -17 MEUR.

'Cette dégradation des performances s'explique par la France, impactée par le ralentissement plus rapide qu'anticipé des activités de déploiement de la fibre (15% du CA groupe) et par le retard dans le démantèlement du réseau cuivre', met en avant l'analyste.

Oddo BHF note aussi que les dirigeants ne fournissent pas de guidance pour 2025. 'Ils indiquent prendre les mesures nécessaires pour redresser la situation dans les télécoms en France, mais cela nécessite du temps', souligne-t-il.

Mentionnant aussi des incertitudes sur la feuille de route 2026, le bureau d'études maintient son opinion 'neutre' sur Solution 30, mais réduit son objectif de cours de 1,5 à 1,3 euro, sur des prévisions d'EBITDA réduites de près de 25%.

Valeurs associées

SOLUTIONS 30
1,1390 EUR Euronext Paris -29,39%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

