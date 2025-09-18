Solution 30 plonge après ses semestriels
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 15:27
'Cette dégradation des performances s'explique par la France, impactée par le ralentissement plus rapide qu'anticipé des activités de déploiement de la fibre (15% du CA groupe) et par le retard dans le démantèlement du réseau cuivre', met en avant l'analyste.
Oddo BHF note aussi que les dirigeants ne fournissent pas de guidance pour 2025. 'Ils indiquent prendre les mesures nécessaires pour redresser la situation dans les télécoms en France, mais cela nécessite du temps', souligne-t-il.
Mentionnant aussi des incertitudes sur la feuille de route 2026, le bureau d'études maintient son opinion 'neutre' sur Solution 30, mais réduit son objectif de cours de 1,5 à 1,3 euro, sur des prévisions d'EBITDA réduites de près de 25%.
